Samsung Galaxy M20 получил двойную камеру и АКБ на 5000 мАч

Официальный анонс смартфона Samsung Galaxy M20 состоится только 28 января, но Samsung рассекретила его характеристики, случайно выложив на официальном сайте инструкцию к устройству. Итак, новинка получила 6,3-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+, аккумулятор на 5000 мАч, однокристальную систему Exynos 7885, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флэш-памяти в младшей версии, сдвоенную камеру с главным модулем на 13 Мп и объективом с диафрагмой F/1,9, дополнительным модулем на 5 Мп и оптикой с диафрагмой F/2,2, модем LTE, адаптеры Wi-Fi 802.11n и Bluetooth 5.0, модуль NFC, порт USB 2.0 Type-C и сканер отпечатков пальцев. Размеры устройства равны 156,4:75,5:8,8 мм, а масса – 183 граммам. Ориентировочная цена смартфона составляет около 210 долларов.