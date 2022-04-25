Samsung Galaxy M21 получает обновление Android 12 в Индии

Samsung выпустила Galaxy M21 в 2020 году с Android 10 из коробки. Позже устройство было обновлено до ОС Android 11, а теперь за ним следует ОС Android 12. Samsung выпускает обновление One UI 4.1 на базе ОС Android 12 для моделей M21 в Индии.

Обновление появилось через несколько месяцев после того, как модели Galaxy A52 и A42 получили обновление Android 12. Последнее обновление для Samsung Galaxy M21 имеет номер сборки M21FXXU2CVCC. В настоящее время он выпущен в Индии и содержит новейшее исправление безопасности от апреля 2022 года. Новое обновление для Galaxy M21 содержит все функции Android 12, а также функции One UI 4.1. Пользователи получают обновленный дизайн пользовательского интерфейса с новой функцией цветовой палитры. Кроме того, добавлены улучшенные версии всех стандартных приложений. Сюда входят Bixby, Bixby Routines, Сообщения, Телефон, Галерея и другие.