Samsung Galaxy M22 получит 90-Гц экран

Сетевые источники поделились изображениями и подробностями о смартфоне Samsung Galaxy M22, который засветился в базе регулятора NBTC в Таиланде. Итак, аппарат получит 6,5-дюймовый Super AMOLED-экран с разрешением 1600:720 пикселей и кадровой частотой 90 Гц, восьмиядерную платформу MediaTek Helio G80, 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, тыльную квадрокамеру с модулями разрешением 48 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп, селфи-камеру на 13 Мп, предустановленную ОС Android 11 с фирменной оболочкой Samsung One UI 3, батарею на 5000 мАч и поддержку проводной зарядки мощностью 25 Вт. Ориентировочная цена смартфона составляет 240 евро.