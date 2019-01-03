Samsung Galaxy M30 вновь попал в сеть

Некоторое время назад в сети появилась информация о смартфонах линейки M от корейской компании Samsung. Тогда мало кто поверил, что крупный производитель покажет новую линейку смартфонов, ведь только недавно произошло некое слияние линеек для лучшего понимания рынка со стороны пользователей. Однако, сейчас появилась более детальная информация о старшем смартфоне Samsung Galaxy M30, который, вероятно, покажу на выставке CES 2019. Пока что данные о продукте носят формат слуха и говорить о них не хочется, но у новинки точно будет хорошая батарея и большой дисплей. Видимо, именно этими инструментами корейская компания будет покорять рынок среднего класса, который сейчас заполонили китайские гаджеты. Будем надеяться, что у них получится.