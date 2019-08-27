Samsung Galaxy M30S показали на первых рендерах

2019-08-27, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Samsung Galaxy M30S; [14]
Индийский информатор Судханшу Амбхоре поделился изображениями смартфона Samsung Galaxy M30S, который заключен в прозрачный чехол. Главной фишкой в дизайне грядущей новинки станет прямоугольный блок основной камеры, в который войдут три модуля и светодиодная вспышка. Также отметим сканер отпечатков пальцев, порт USB-C и 3,5 мм разъем для наушников. Напомним, что смартфон получит 48-Мп датчик изображения Samsung ISOCELL Bright GM2 и аккумулятор ёмкостью 6000 мАч. Официальный дебют Samsung Galaxy M30 ожидается уже в следующем месяце.


Комментарии и отзывы Samsung Galaxy M30S
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