Samsung Galaxy M30S показали на первых рендерах

Индийский информатор Судханшу Амбхоре поделился изображениями смартфона Samsung Galaxy M30S, который заключен в прозрачный чехол. Главной фишкой в дизайне грядущей новинки станет прямоугольный блок основной камеры, в который войдут три модуля и светодиодная вспышка. Также отметим сканер отпечатков пальцев, порт USB-C и 3,5 мм разъем для наушников. Напомним, что смартфон получит 48-Мп датчик изображения Samsung ISOCELL Bright GM2 и аккумулятор ёмкостью 6000 мАч. Официальный дебют Samsung Galaxy M30 ожидается уже в следующем месяце.