Samsung Galaxy M30s анонсирован

Компания Samsung, видимо, поняла, что на рынке флагманов очень тяжело драться с игроками вроде Apple или Huawei, а вот на рынке бюджетных смартфонов и устройств среднего класса очень даже можно. Производитель просто бьет по данному сегменту со всех стволов и побеждает любых конкурентов достойными устройствами. Например, в продажу вскоре поступит смартфон Samsung Galaxy M30s, который вот только-только анонсировали. У гаджета есть большой экран на 6,4 дюйма, батарея на 6000 мАч и даже отличный экран. Кроме того, на тыльной стороне устройства расположена система из камер, которая снимает отличные кадры в любых условиях. Хороший смартфон, который еще и стоит вполне вменяемых денег. Ждем релиза и поговорим о ценах на новинку?