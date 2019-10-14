Samsung Galaxy M30s с АКБ на 6000 мАч оценен в 17 тысяч рублей

Компания Samsung поделилась подробностями российского релиза смартфона Samsung Galaxy M30s, главной фишкой которого является аккумулятор на 6000 мАч. Аппарат выйдет в черной, синей и белой расцветках по рекомендованной розничной цене 16990 рублей за вариант с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти. Напомним, что новинка также оснащается тройной тыльной камерой с модулями разрешением 48 Мп, 8 Мп и 5 Мп, шустрым фирменным процессором Exynos 9611, 6,4-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и поддержкой быстрой зарядки мощностью 15 Вт.