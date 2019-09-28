Samsung Galaxy M30s с АКБ на 6000 мАч уже продают в Индии

На прошлой неделе компания Samsung выпустила очень перспективный смартфон Galaxy M30s, который должен был появиться в продаже 29 сентября. Но индийское подразделение Amazon начало продавать аппарат уже сегодня. Версия с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти оценена в 195 долларов, а вариант с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти обойдется в 240 долларов. Из доступных расцветок предусмотрены чёрно-зелёная, сине-зелёная и белая.

Напомним, что Samsun Galaxy M30s может похвастаться аккумулятором ёмкостью 6000 мАч, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 48 Мп, 8 Мп и 5 Мп, шустрым фирменным процессором Exynos 9611, 6,4-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и поддержкой быстрой зарядки мощностью 15 Вт.