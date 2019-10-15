Samsung Galaxy M30s уже в России

Некоторое время назад мы говорили о том, что компания Samsung, которая очень долго проигрывала рынок среднего класса, вдруг взялась за голову и выпустила несколько линеек достойных устройств с хорошими характеристиками и низкой стоимостью. Это главный бонус по сравнению с конкурентами, которые стоят дорого, при этом не могут похвастаться хорошими комплектующими или привлекательным дизайном. Теперь один из самых ярких представителей новой волны смартфонов корейского производителя, Samsung Galaxy M30s, поступил в продажу на территории России. За гаджет просят всего 16990 рублей и за эти деньги вы получаете действительно крутой продукт. Лучше за эти деньги купить ничего не получится, да и у Samsung хороший сервис и поддержка.