Samsung Galaxy M31 Prime Edition получил АКБ на 6000 мАч

Компания Samsung пополнила ассортимент смартфонов моделью Galaxy M31 Prime Edition, которая присоединилась к ранее вышедшим Galaxy M31 и Galaxy M31s. Итак, новинку оснастили 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, фирменной восьмиядерной платформой Exynos 9611, 6,4-дюймовым экраном Super AMOLED с разрешением FullHD+, тыльной квадрокамерой с главным датчиком изображения разрешением 64 Мп, врезанной в экран фронтальной камерой разрешением 32 Мп, батареей ёмкостью 6000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 15 Вт, сканером отпечатков пальцев на задней панели и предустановленной операционной системой Android 10 с фирменной оболочкой One UI 2.1. Смартфон появится в индийской продаже 17 октября по цене в 225 долларов.