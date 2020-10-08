Samsung Galaxy M31 Prime Edition утечка цветовых вариантов

Samsung недавно начала дразнить появление нового телефона серии M через Amazon India. Промо-страница на сайте продавца упоминает его только как Galaxy M Prime, но в исходном коде указано, что его можно назвать Galaxy M31 Prime.

Характеристики Galaxy M31 Prime Edition, упомянутые в листинге Amazon, напоминают характеристики Galaxy M31. В Amazon India упоминается, что M31 Prime Edition с чипсетом Exynos 9611, он будет иметь 6 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и 128 ГБ ПЗУ, а также трех цветах корпуса, таких как Ocean Blue, Space Black и Iceberg Blue.

Galaxy M31 Prime Edition имеет дисплей с надрезом Infinity-U где расположилась 32 МП фронтальная камера. А на задней панели разместили квадро камеру, которая состоит из 64-мегапиксельной основной камеры, 8-мегапиксельного сверхширокоугольного объектива, 5-мегапиксельного макро сенсора и 5-мегапиксельного датчика глубины. Также смартфон оснащен батареей емкостью 6000 мАч, которая поддерживает зарядку 15 Вт.
Комментарии и отзывы Samsung Galaxy M31 Prime Edition
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