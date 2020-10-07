Samsung Galaxy M31 Prime получит АКБ на 6000 мАч

Amazon India начал рекламировать смартфон Samsung Galaxy M31 Prime, который еще не был представлен официально. Судя по рендеру, аппарат будет мало чем отличаться от ранее выпущенного Galaxy M31. Смартфон получит дисплей с каплевидным вырезом для селфи-камеры разрешением 32 Мп, тыльную квадрокамеру с датчиками изображения разрешением 64 Мп, 8 Мп, 5 Мп и 5 Мп, фирменную 10-нм платформу Exynos 9611 с тактовой частотой 2,3 ГГц, 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ флэш-памяти, слот для карт памяти MicroSD, поддержку быстрой зарядки мощностью 15 Вт, а также аккумулятор ёмкостью 6000 мАч, который и станет главной особенностью этой модели. Дата презентации и ориентировочная цена пока не сообщаются.