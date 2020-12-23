Samsung Galaxy M31 получил бета-версию One UI Core 3.0

Компания Samsung наконец-то анонсировала программу бета-тестирования Galaxy M31.

Чтобы установить бету-версию One UI Core 3.0 на смартфон, необходимо зарегистрироваться через приложение Samsung Members. После открытия приложения, появится баннер One UI и нужно будет щелкнуть по нему, чтобы завершить процесс регистрации.

Бета-версия включает в себя новое обновление ОС Android 11 и исправление безопасности от декабря 2020 года. Помимо функций Android 11, обновление включает обновленные уведомления, новые функции One UI 3.0. Тем не менее, ранняя бета-версия сигнализирует о стабильном обновлении устройства раньше запланированного срока март 2021 года.