Samsung Galaxy M31s начал получать обновление One UI Core 3.0

Обновление One UI Core 3.1 для Samsung Galaxy M31s в настоящее время доступно в России и Украине. Обновление поставляется с версией прошивки M317FXXU2CUB1 и исправлением безопасности от февраля 2021 года для этих регионов. Обновление системы для этого телефона включает не только Android 11 и его функции, но и новые функции и улучшения One UI. Однако, будучи бюджетным смартфоном, он не обладает всеми функциями, как все другие устройства серии Galaxy M, которые до сих пор получили обновление One UI Core 3.0.
Компания Samsung выпустила обновление One UI Core 3.0 на базе Android 11 для смартфона Galaxy M31s.