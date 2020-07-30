Samsung Galaxy M31s получил аккумулятор на 6000 мАч

Компания Samsung представила смартфон-долгожитель Galaxy M31s, который пришел на смену модели Galaxy M30s. Новинку оснастили 6,5-дюймовый S-AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, соотношении сторон 20: 9, контрастностью 78960: 1 и яркостью 420 кд/м2, фирменной платформой Exynos 9611, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, слотом для карт памяти MicroSD, тыльной квадрокамерой с главным модулем на основе 64 Мп датчика Sony IMX682, а также 8 Мп, 5 Мп и 5 Мп вспомогательными модулями, фронтальной камерой на 32 Мп, аккумулятором ёмкостью 6000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 25 Вт (соответствующий адаптер входит в комплект поставки) и предустановленной Android 10 с надстройкой One UI 2.1. Аппарат появится в продаже по цене в 260 и 287 долларов.

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