Samsung Galaxy M31s получил обновление One UI 4.1 на базе Android 12

Несколько недель назад смартфон Galaxy M31 получил обновление Android 12 в Индии. Теперь Samsung Galaxy M31s получает последнюю общедоступную версию Android. Обновление One UI 4.1 на базе Android 12 для Samsung Galaxy M31s имеет версию прошивки M317FXXU3DVD4. В настоящее время обновление распространяется для моделей Galaxy M31s в России. Он содержит множество новых функций, а также имеет исправление безопасности от марта 2022 года. Обновление также содержит некоторые исправления ошибок и улучшения.

One UI 4.1 на базе Android 12 предоставляет обновленный пользовательский интерфейс с новой цветовой палитрой, улучшенным Always-on-Display, более толстыми ползунками, новым стилем виджета и другими. Улучшены стандартные приложения, такие как Samsung Gallery, Samsung Internet, Samsung Keyboard и My Files. Кроме того, обновлены функции конфиденциальности для микрофона и камеры.