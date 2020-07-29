Samsung Galaxy M31s получит 64-Мп камеру

Авторитетный инсайдер Ишан Агарвал поделился качественным рендером и подробностями о смартфоне Samsung Galaxy M31s, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат оснастят 6 или 8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ флеш-памяти, 6,5-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с врезанной 32 Мп фронтальной камерой, основной квадрокамерой с модулями разрешением 64 Мп, 12, 5 и 5 Мп, фирменной восьмиядерной платформой Exynos 9611, батареей ёмкостью 6000 мАч, поддержкой проводной быстрой зарядки мощностью 25 Вт и симметричным портом USB-C. К сожалению, ориентировочная цена устройства пока не сообщается.

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