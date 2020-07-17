Samsung Galaxy M31s получит новый сканер

Некоторое время назад на просторах интернета появилась информация про смартфон Galaxy M31s, который компания Samsung должна вроде как выпустить в самое ближайшее время. Проблема данного смартфона только в том, что у него почти ничего нового не будет, так как производитель делает серьезный упор на создании того же гаджета, что и Galaxy M31, только в формате улучшенной версии. Исходя из этого можно заключить, что помимо сканера отпечатков пальцев в дисплее больше никаких новых фишек у Galaxy M31s не будет. Но мы подождем официального анонса и тогда уже будем говорить про какие-то преимущества или недостатки данного решения. Все же оригинальная модель была очень даже привлекательной и точно заслуживала внимания аудитории.