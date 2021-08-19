Samsung Galaxy M32 5G готов к выходу

Сетевые инсайдеры сообщают о том, что уже 25 августа состоится презентация смартфона Samsung Galaxy M32 5G. Устройству прочат восьмиядерную платформу MediaTek Dimensity 720 с тактовой частотой до 2,0 ГГц, графикой ARM Mali G57 MC3 и модемом для сотовых сетей пятого поколения, 4 или 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной памяти, 6, 5-дюймовый дисплей с разрешением HD+ (1600:720 пикселей), селфи-камеру разрешением 13 Мп, тыльную квадрокамеру с модулями разрешением 48 Мп, 8 Мп, 5 Мп и 2 Мп, боковой дактилоскоп, модули Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.1, 3,5-мм разъем для наушников, интерфейс USB Type-C, слот для карт памяти microSD, аккумулятор на 5000 мАч, поддержку быстрой зарядки мощностью 18 Вт, размеры 76,1:164,2:9,1 мм, массу 205 граммов, а также две расцветки: черную и синюю.

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy M32 5G
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