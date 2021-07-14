Samsung Galaxy M32 5G получит SoC Dimensity 720

Недавно в российской продаже появился в смартфон Samsung Galaxy M32, который получил поддержку только сетей 4G и процессор MediaTek Helio G80. Сегодня в популярном бенчмарке Geekbench обнаружились сведения о 5G-варианте устройства. Данная версия оснащается более мощной платформой Dimensity 720 с модемом 5G и 6 ГБ оперативной памяти.

Что до обычного Samsung Galaxy M32, то он оснащается аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, 6,4-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 90 Гц, основной квадрокамерой с модулями разрешением 64 Мп (датчик Samsung ISOCELL GW3), 8 Мп (сверхширик), 2 Мп и 2 Мп, а также поддержкой проводной зарядки на 20 Вт.