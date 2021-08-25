Samsung Galaxy M32 5G представлен официально

Компания Samsung пополнила ассортимент смартфонов моделью Galaxy M32 5G, которая появится в индийской продаже 2 сентября. Цена версии с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти составит 21 тысячу рупий (около 21 тысячи рублей по актуальному курсу), а с 8/128 ГБ памяти – 23 000 рупий.

Новинку оснастили восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 720, поддержкой сотовых сетей пятого поколения, 6,5-дюймовым IPS Infinity-V дисплеем с разрешением 1600:720 пикселей и частотой обновления 60 Гц, боковым дактилоскопом, селфи-камерой разрешением 13 Мп, тыльной квадрокамерой с модулями на 48 Мп, 8 Мп, 5 Мп и 2 Мп, батареей емкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 15 Вт, поддержкой Dolby Atmos, 3,5-мм разъемом и предустановленной ОС Android 11 с фирменной оболочкой One UI 3.1.

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy M32 5G
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