Samsung Galaxy M32 оценен в 23 тысячи рублей

В России довольно неожиданно стартовали продажи смартфона Samsung Galaxy M32, европейская версия которого отличается от индийской. Новинка получила батарею ёмкостью 5000 мАч вместо 6000 мАч, корпус толщиной 8,4 мм против 9,3 мм и конфигурацию памяти 6/128 ГБ вместо 4/64 ГБ. Смартфон доступен в «Связном» по цене в 23 тысячи рублей в белой и серой расцветках.

Новинка также характеризуется платформой MediaTek Helio G80, 6,4-дюймовым Super AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 90 Гц, тыльной квадрокамерой с модулями разрешением 64 Мп (датчик Samsung ISOCELL GW3), 8 Мп (сверхширик), 2 Мп и 2 Мп, а также поддержкой быстрой зарядки на 20 Вт.

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy M32
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