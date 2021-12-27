Samsung Galaxy M33 5G засветился в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились сведения о смартфоне Samsung Galaxy M33 5G, который еще не был представлен официально. Аппарат построен на еще не представленной официально фирменной платформе Exynos 1200. Этот же процессор получит и модель Galaxy A53, хотя он будет оснащаться и версией на чипсете Qualcomm. В однопоточном тесте устройство набрало 726 баллов, а в многопоточном – 1830 баллов.

Также Galaxy M33 5G приписывают наличие аккумулятора ёмкостью 6000 мАч, 6 ГБ оперативной памяти, защиту в соответствии со степенью IP67, 6,4-дюймовый Super AMOLED Infinity-U экран с разрешением Full HD+ и корпус толщиной 8,1 мм. Дата выхода и ориентировочная цена пока держатся в секрете.