Samsung Galaxy M33 оценен в 350 евро

Компания Samsung объявила цену на смартфон Galaxy M33, который был представлен в начале этого месяца. Итак, аппарат появится в европейской продаже 8 апреля по цене в 350 евро за версию с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти. Новинку оснащается аккумулятором ёмкостью 6000 мАч, 6,6-дюймовым TFT-дисплеем с разрешением Full HD+, основной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 8 Мп (сверхширик), 2 Мп (макро) и 2 Мп (глубина сцены), 6 или 8 ГБ ОЗУ, неназванной восьмиядерной платформой, размерами 165,4:76,9:9,4 мм и массой 215 граммов.

Также для покупки в конце недели станет младшая модель Galaxy M23, которая отличается батареей на 5000 мАч, отсутствием 2-Мп модуля для макрокамеры, 4 ГБ ОЗУ и массой в 182 грамма. Её цена составляет 290 евро за 6/128 ГБ памяти.