Samsung Galaxy M33 получил аккумулятор на 6000 мАч

Компания Samsung пополнила ассортимент смартфонов моделью Galaxy M33, главной особенностью которой стала аккумуляторная батарея ёмкостью 6000 мАч. Новинка также получила 6,6-дюймовый TFT-экран с разрешением Full HD+, тыльную камеру с модулями разрешением 50 Мп, 8 Мп (сверхширик), 2 Мп (макро) и 2 Мп (глубина сцены), 6 или 8 ГБ оперативной памяти, неназванную восьмиядерную платформу, габариты 165,4:76,9:9,4 мм и массу 215 граммов.

Также была представлена младшая модель Galaxy M23, которая отличается аккумулятором на 5000 мАч, отсутствием 2-Мп модуля для макрокамеры, 4 ГБОЗУ и массой в 182 грамма.