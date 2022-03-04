Samsung Galaxy M33 получил аккумулятор на 6000 мАч

Компания Samsung пополнила ассортимент смартфонов моделью Galaxy M33, главной особенностью которой стала аккумуляторная батарея ёмкостью 6000 мАч. Новинка также получила 6,6-дюймовый TFT-экран с разрешением Full HD+, тыльную камеру с модулями разрешением 50 Мп, 8 Мп (сверхширик), 2 Мп (макро) и 2 Мп (глубина сцены), 6 или 8 ГБ оперативной памяти, неназванную восьмиядерную платформу, габариты 165,4:76,9:9,4 мм и массу 215 граммов.

Также была представлена младшая модель Galaxy M23, которая отличается аккумулятором на 5000 мАч, отсутствием 2-Мп модуля для макрокамеры, 4 ГБОЗУ и массой в 182 грамма.
Комментарии и отзывы Samsung Galaxy M33
Стартовали продажи смартфона realme 9i…
Стартовали продажи смартфона realme 9iБренд realme объявил о старте продаж смартфона realme 9i. Представлен смартфон в конфигурации с памятью 4…
Huawei Nova 9 SE показали на рендерах…
Huawei Nova 9 SE показали на рендерахОдин из немецких инсайдеров поделился качественными изображениями и подробностями о смартфоне среднего ур…
Бюджетный смартфон Nokia G21 засветился в бенчмарке…
Бюджетный смартфон Nokia G21 засветился в бенчмаркеВ базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона Nokia G21, о…
Huawei P50 Pro вышел за пределами Китая…
Huawei P50 Pro вышел за пределами КитаяКомпания Huawei начали принимать предзаказы на смартфоны P50 и P50 Pocket в Малайзии. Ранее новинки были …
Xiaomi 12 Pro показали на официальном видео…
Xiaomi 12 Pro показали на официальном видеоКомпания Xiaomi поделилась видео, демонстрирующим одну из главных особенностей грядущего флагмана Xiaomi …
Источник: смартфоны серии Redmi K50 окажутся дорогими…
Источник: смартфоны серии Redmi K50 окажутся дорогимиКитайский информатор Digital Chat Station поделился подробностями о смартфонах серии Redmi K50, официальн…
Samsung приостанавливает обновление One UI 4.0 для серии Gal…
Samsung приостанавливает обновление One UI 4.0 для серии GalSamsung начал распространять обновление One UI 4.0 вместе с Android 12 пару недель назад, но недавно обна…
Стабильное обновление MIUI 13 для POCO X3 Pro и POCO F3 не з…
Стабильное обновление MIUI 13 для POCO X3 Pro и POCO F3 не зСогласно отчету Xiaomi готовится выпустить стабильное обновление MIUI 13 для своих смартфонов POCO X3 Pro…
Обзор Poco X3 Pro 6/128GB. Смартфон с квадрокамерой и NFCОбзор Poco X3 Pro 6/128GB. Смартфон с квадрокамерой и NFC
Сравнение ASUS Zenfone 8 ZS590KS 8/128GB и OnePlus 9 Pro 8/128GB. Тест камеры, автономность и оснащениеСравнение ASUS Zenfone 8 ZS590KS 8/128GB и OnePlus 9 Pro 8/128GB. Тест камеры, автономность и оснащение
Обзор ASUS ROG Phone 5 16/256GB. Лучший игровой смартфон 2021?Обзор ASUS ROG Phone 5 16/256GB. Лучший игровой смартфон 2021?
Обзор HUAWEI Nova 8i 6/128 ГБ. Среднебюджетник с действительно безрамочным дисплеемОбзор HUAWEI Nova 8i 6/128 ГБ. Среднебюджетник с действительно безрамочным дисплеем
Обзор JBL Charge 5. Самая оптимальная беспроводная колонка 2021 годаОбзор JBL Charge 5. Самая оптимальная беспроводная колонка 2021 года
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor