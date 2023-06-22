Samsung Galaxy M34 5G готов к выходу

Компания Samsung опубликовала тизер смартфона Galaxy M34 5G, намекая на скорый выход устройства в Индии. По предварительным данным, аппарат получит 6,6-дюймовый sAMOLED-экран с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, тройную тыльную камеру с модулями на 48 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 5 Мп, фронтальную камеру разрешением 13 Мп, однокристальную систему MediaTek Dimensity 1080, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, поддержку 25-Вт проводной зарядки, предустановленную ОС Android 13 с фирменной оболочкой One UI 5.1, адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.3, корпус толщиной 8,2 мм и массу 199 граммов.

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