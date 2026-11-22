Новая оболочка приносит расширенный набор функций Galaxy AI, включая инструмент My FanCam для автоматического удержания человека в центре кадра, контекстные подсказки в чатах Now Nudge, персонализированные инфокарточки Now Brief и журнал диалогов в переводчике Interpreter. Кроме того, разработчики обновили встроенный диктофон, алгоритмы сканирования документов и фоторедактор, внедрили систему оповещений Privacy Alerts для пресечения подозрительной активности приложений и добавили раздел Warranty and Care для экспресс-диагностики смартфона, проверки гарантии и оценки стоимости ремонта прямо из меню настроек.