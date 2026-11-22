Samsung Galaxy M34 обновляют до Android 17

Информатор Тарун Ватс сообщает, что с 23 по 27 ноября компания Samsung начнёт распространять стабильную версию прошивки One UI 9 на базе Android 17 для международных версий смартфонов Galaxy M34, Galaxy A25, Galaxy A24, а также планшетов Galaxy Tab A11+ и Galaxy Tab Active5 Pro.

Новая оболочка приносит расширенный набор функций Galaxy AI, включая инструмент My FanCam для автоматического удержания человека в центре кадра, контекстные подсказки в чатах Now Nudge, персонализированные инфокарточки Now Brief и журнал диалогов в переводчике Interpreter. Кроме того, разработчики обновили встроенный диктофон, алгоритмы сканирования документов и фоторедактор, внедрили систему оповещений Privacy Alerts для пресечения подозрительной активности приложений и добавили раздел Warranty and Care для экспресс-диагностики смартфона, проверки гарантии и оценки стоимости ремонта прямо из меню настроек.