Samsung Galaxy M34 протестировали в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона Samsung Galaxy M34 5G, официальная презентация которого запланирована на 7 июля в Индии. Итак, устройство с кодовым наименованием SM-M346B набрало 956 и 2032 балла в одноядерном и многоядерном испытаниях соответственно. Бенчмарк подтвердил наличие фирменной 5-нанометровой платформы Exynos 1280 c с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графическим адаптером Mali-G68 MP4, 6 ГБ ОЗУ и предустановленной ОС Android 13. Устройству также прочат AMOLED-дисплей с кадровой частотой 120 Гц, батарею ёмкостью 6000 мАч и тройную основную камеру с главным модулем разрешением 50 Мп.