Samsung Galaxy M34 засветился в сети

На официальном сайте Samsung обнаружилось упоминание о смартфоне Galaxy M34, который еще не был представлен официально. Устройство проходит под каталожным наименованием SM-M346B/DS. Технические характеристики смартфона не приводятся, но, скорее всего, он будет очень похож на ранее выпущенный Galaxy A34.

Напомним, что последний характеризуется 6,6-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, габаритами 161,3:78,1:8,2 мм, массой 199 г, тройной тыльной камерой с модулями на 48 Мп, 8 Мп и 5 Мп, фронтальной камерой разрешением 13 Мп, 6-нм однокристальной системой MediaTek Dimensity 1080, предустановленной ОС Android 13 с прошивкой One UI 5.1, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 25 Вт, стереодинамиками, защитой от воды (степень IP67), подэкранным дактилоскопическим сенсором и модулем NFC.