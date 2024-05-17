Samsung Galaxy M35 показали на рендерах

В сети появились качественные изображения смартфона Samsung Galaxy M35, который еще не был представлен официально. За рендеры нужно благодарить информатора Эвана Бласса. Отметим плоские боковые грани корпуса, врезанную фронтальную камеру и вертикально ориентированную основную камеру, состоящую из трех модулей. Что до технических характеристик, смартфону приписывают наличие фирменной однокристальной системы Exynos 1380, 6,6-дюймового Super AMOLED-дисплея с разрешением 2340:1080 пикселей и пиковой яркостью 1000 нит, селфи-камеры на 13 Мп и тройной тыльной камеры разрешением 50 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 5 Мп (макро).

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