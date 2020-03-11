Samsung Galaxy M40 получил обновление до Android 10

2020-03-11, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Samsung Galaxy M40; [7]
Компания Samsung выпустила обновление до операционной системы Android 10 для бюджетного смартфона Samsung Galaxy M40.

Обновление вышла с номером сборки M405FDDU2BTB5 и весит 1.7 ГБ. Разработчики компаний Samsung в обновление добавили мартовский патч безопасности, а также обновление получила все основные нововведения операционной системы Androoid 10 и все основные особенности фирменной оболочки One UI 2.0: измененный интерфейс, новые жесты управления смартфона и обновленная анимация открытия приложений.

Пока что, обновление получают владельцы смартфонов Индий, но скоро ее получат все пользователи Samsung Galaxy M40.

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