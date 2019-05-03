Samsung Galaxy M40 получит SoC Snapdragon 675 и 6 ГБ ОЗУ

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились сведения о смартфоне Samsung Galaxy M40, который проходит под модельным номером SM-M405F. По данным бенчмарка, аппарат получит предустановленную операционную систему Android 9 Pie, 6 ГБ оперативной памяти и процессор Snapdragon 675, хотя слухи прочили ему фирменный Exynos 7904. В однопоточном тестировании смартфон набрал 2350 баллов, а при использовании всех ядер – 6410 баллов. Также Galaxy M40 должен получить 6,4-дюймовый Super AMOLED-дисплей, тройную основную камеру, 128 ГБ флеш-памяти, аккумулятор емкостью 5000 мАч и три расцветки: Black, Blue и Coral.