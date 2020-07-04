Samsung Galaxy M41 получит АКБ на 7000 мАч

В базе данных китайского сертификатора 3С появились сведения о смартфоне Samsung с серийным номером EB-BM415ABY. Сообщается, что аппарат получит аккумулятор ёмкостью 6800 мАч и напряжением 4,43 В. Что до самого смартфона, то за серийным номером скрывается модель Galaxy M41. Предыдущие слухи приписывали ей 6,67-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2340:1080 пикселей и соотношением сторон 19,5:9, который будет произведен силами китайской компании China Star Optoelectronics Technology, врезанную в дисплей фронтальную камеру, сканер отпечатков пальцев на задней панели, а также тройную тыльную камеру в прямоугольном блоке.

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