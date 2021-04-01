Samsung Galaxy M42 5G засветился на Geekbench

Ближайшее время компания Samsung выпустит смартфон 5G в линейке Galaxy M. Устройство скорее всего получит название Galaxy M42 5G, так как он засветился в базе данных тестирования производительности Geekbench.

Смартфон Samsung с номером модели SM-M426B появился в базе данных Geekbench 50. Согласно списку из тестов, тестируемое устройство оснащено 4 ГБ оперативной памяти работающий на ОС Android 11 и имеет набор микросхем Qualcomm, который имеет базовую частоту 1,8 ГГц.

Если посмотреть на исходный код, в чипсете есть графический процессор Adreno GPU 619, и это говорит о том, что это процессор Qualcomm Snapdragon 750G. Смартфон также имеет 6,6-дюймовый дисплей Super AMOLED FHD +, четыре камеры с 64-мегапиксельной основной камерой, 32-мегапиксельную селфи-камеру, батарею емкостью 6000 мАч, датчик отпечатков пальцев на дисплее и поддержку быстрой зарядки до 15 Вт.