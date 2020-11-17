Samsung Galaxy M42 получит аккумулятор на 6000 мАч

Китайское сертификационное ведомство 3C одобрило выход смартфона Samsung Galaxy M42, который еще не был представлен официально. По данным регулятора, аппарат получит аккумулятор ёмкостью 5830 мАч, который будет заявлен как 6000 мАч. Также сообщается о поддержке напряжения до 4,43 В. По предварительным данным, Galaxy M42 также оснастят многомодульной основной камерой с главным датчиком изображения разрешением 64 Мп и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Официальная презентация смартфона должна состояться до конца текущего года вместе с моделями Samsung Galaxy M02 и M62.