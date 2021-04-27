Samsung Galaxy M42 засветился в сети

В Google Play Console обнаружились сведения о смартфоне Samsung Galaxy M42, который будет официально представлен уже завтра. Согласно базе данных, аппарат получит 6 ГБ оперативной памяти, поддержку мобильных сетей пятого поколения и предустановленную ОС Android 11 с надстройкой One UI 3.1.

Смартфону также прочат тыльную камеру с главным модулем разрешением 64 Мп, селфи-камеру на 32 Мп, восьмиядерную платформу Snapdragon 750G, AMOLED-экран с частотой обновления 90 Гц и батарею на 5000 или 6000 мАч. Ориентировочная цена смартфона составляет 270 долларов.