Samsung Galaxy M44 получит процессор Snapdragon 888

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились сведения о смартфоне SM-M446K, который, появится в продаже под названием Samsung Galaxy M44. Самое интересное, что бенчмарк подтверждает использование флагманской однокристальной системы образца 2021 года Qualcomm Snapdragon 888. Данный процессор набирает в AnTuTu 9 примерно 800 000 баллов, что гораздо больше среднебюджетных платформ. При этом, протестированная версия смартфона комплектуется 6 ГБ оперативной памяти.

Напомним, что в начале июля был представлен смартфон Galaxy M34, который оснащается 6,5-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, фронтальной камерой на 12 Мп, тройной основной камерой на 50 Мп (OIS), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), фирменным чипсетом Exynos 1280, аккумулятором ёмкостью 6000 мАч и поддержкой 25-Вт быстрой зарядки.
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