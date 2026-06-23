Samsung Galaxy M47 5G показали на пресс-рендерах

Компания Samsung опубликовала официальные изображения смартфона Galaxy M47 5G, который представят в Индии уже 29 июня. Производитель также подтвердил наличие 6,7-дюймового экрана Super AMOLED с кадровой частотой обновления 120 Гц и защитным стеклом Gorilla Glass Victus+, неназванной однокристальной системы Qualcomm Snapdragon, оперативной памяти стандарта LPDDR5X, встроенной памяти UFS 3.1, поддержки 45-Вт быстрой проводной и обходной зарядок, тройной тыльной камеры с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация), 5 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), селфи-камеры разрешением 12 Мп, расцветок корпуса Rogue Red и Blaze Blue, а также гарантии шести номерных обновлений операционной системы Android.