Samsung Galaxy M47 5G показали на пресс-рендерах Компания Samsung опубликовала официальные изображения смартфона Galaxy M47 5G, который представят в Индии уже 29 июня. Производитель также подтвердил наличие 6,7-дюймового экрана Super AMOLED с кадровой частотой обновления 120 Гц и защитным стеклом Gorilla Glass Victus+, неназванной однокристальной системы Qualcomm Snapdragon, оперативной памяти стандарта LPDDR5X, встроенной памяти UFS 3.1, поддержки 45-Вт быстрой проводной и обходной зарядок, тройной тыльной камеры с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация), 5 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), селфи-камеры разрешением 12 Мп, расцветок корпуса Rogue Red и Blaze Blue, а также гарантии шести номерных обновлений операционной системы Android. Компания Samsung опубликовала официальные изображения смартфона Galaxy M47 5G, который представят в Индии уже 29 июня. Производитель также подтвердил наличие 6,7-дюймового экрана Super AMOLED с кадровой частотой обновления 120 Гц и защитным стеклом Gorilla Glass Victus+, неназванной однокристальной системы Qualcomm Snapdragon, оперативной памяти стандарта LPDDR5X, встроенной памяти UFS 3.1, поддержки 45-Вт быстрой проводной и обходной зарядок, тройной тыльной камеры с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация), 5 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), селфи-камеры разрешением 12 Мп, расцветок корпуса Rogue Red и Blaze Blue, а также гарантии шести номерных обновлений операционной системы Android. Автор - Владимир Байзар . Размещено: Сегодня 21:59 . Samsung Galaxy M47 5G

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