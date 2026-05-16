Samsung Galaxy M47 протестировали в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона Samsung Galaxy M47, который еще не был представлен официально. Бенчмарк подтвердил наличие 4-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графическим ускорителем Adreno 710, 8 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Android 16. Аппарат набрал 2256 баллов в тесте OpenCL, что свидетельствует о производительности его графики.

Напомним, что в прошлом году был выпущен Galaxy M36 5G с 5-нанометровым процессором Exynos 1380 с тактовой частотой до 2,4 ГГц, 6,7-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением 1080:2340 точек и кадровой частотой 120 Гц, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп, фронтальной камерой разрешением 13 Мп, стереодинамиками, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 25 Вт.
