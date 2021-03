Samsung Galaxy M51 - первое устройство получившее обновление One UI Core 3.1

Компания Samsung выпустила обновление One UI 3.1 на базе Android 11 для бюджетного смартфона Galaxy М51.

В отличие от многих бюджетных смартфонов Samsung, Galaxy M51 не получал обновление One UI Core 2.5. Устройство также не получила обновление One UI Core 3.0 на базе Android 11. Вместо этого компания напрямую обновила смартфон до версии One UI Core 3.1. Другими словами, Galaxy M51 - первый смартфон серии Galaxy M, получивший обновление One UI 3.1 Core на базе Android 11.

Обновление для этого устройства в настоящее время доступно в России с версией прошивки M515FXXU2CUB7. Помимо Android 11 и новых функций, последнее обновление системы для Galaxy M51 также повышает уровень безопасности до марта 2021 года.