Samsung Galaxy M51 оценен в 30 тысяч рублей

Компания Samsung Electronics дала старт российским продажам смартфона Galaxy M51, который оценен в 29 990 рублей. Новинка оснащается 8-ядерной платформ Qualcomm Snapdragon 730, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, 6,7-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением 1080:2400 пикселей, предустановленной фирменной One UI 2.0 на основе Android 10, фронтальной камерой с датчиком на 32 Мп, основной квадрокамерой с главным модулем на 64 Мп, сверхширокоугольным модулем на 12 Мп, а также двумя вспомогательными датчиками, дактилоскопом на боковой панели, портом USB-C, 3,5-мм разъемом для наушников, модулями Bluetooth 5.0, NFC, Wi-Fi 802.11ac, аккумулятором ёмкостью 7000 мАч и быстрой зарядкой мощностью 25 Вт.

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy M51
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