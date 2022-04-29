Samsung Galaxy M51 получил Android 12

Samsung Galaxy M51 это телефон среднего класса почти двухлетней давности, получил второе крупное обновление. Как сообщается, Samsung Galaxy M51 получает Android 12 в России с номером сборки M515FXXU4DVD1 и, вероятно, скоро появится и на других рынках. Именно так компания обычно распространяет обновления. Стоит отметить, что это почти конец пути для Galaxy M51 с точки зрения основных обновлений прошивки. Устройство к сожалению не получит Android 13, хотя оно продолжит ежемесячно получать необходимые исправления безопасности от Google еще в течение года.