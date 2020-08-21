Samsung Galaxy M51 слили в сеть

Мы уже давно привыкли к тому, что в большинстве ситуаций новые смартфоны сливают в сеть задолго до официального анонса. Это связано с тем, что крупные производители хотя и следят за секретностью своих гаджетов, но все же в цепочке от производителя к покупателю часто случаются утечки информации. Именно благодаря этому смартфон Samsung Galaxy M51, который еще официально не анонсирован, уже появился в сети, он выглядит достаточно привлекательно и дизайн явно намекает на то, что производитель хотел сделать упор именно на доступности гаджета. На тыльной стороне расположена система камер, там же привлекательная панель, на лицевой стороне только дисплей на всю площадь. О характеристиках смартфона пока что информации нет, но мы подождем.