Samsung Galaxy M51 засветился в России

На российском сайте Samsung появилась страница смартфона Samsung Galaxy M51, который еще не был представлен официально. С учетом недавнего появления устройства в бенчмарке Geekbench это означает скорый анонс.

По предварительным данным, смартфон получит двухдиапазонный (2,4/5 ГГц) адаптер Wi-Fi 802.11b/g/n/ac, контроллер Bluetooth LE, модуль NFC, поддержку сетей 4G/LTE и быстрой зарядки мощностью 25 Вт, аккумулятор ёмкостью 7000 мАч, квадрокамеру с главным датчиком Samsung ISOCELL GW1 на 64 Мп, врезанную в дисплей фронтальную камеру, 64 или 128 ГБ флэш-памяти, подэкранный сканер отпечатков пальцев, 6,5-дюймовый AMOLED-экран с разрешениям Full HD+, 8-ядерный процессор Snapdragon 730, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти.
Комментарии и отзывы Samsung Galaxy M51
Обзоры:
Обзор ZTE Blade A7 (2020) 2/32GB. Антикризисный смартфон с NFCОбзор ZTE Blade A7 (2020) 2/32GB. Антикризисный смартфон с NFC
Обзор INOI 283K. Кнопочный телефон с WhatsApp и FacebookОбзор INOI 283K. Кнопочный телефон с WhatsApp и Facebook
Лучший смартфон с 5G. Xiaomi Mi 10 8/128GBЛучший смартфон с 5G. Xiaomi Mi 10 8/128GB
Новости:
Samsung Galaxy A32 5G получит шикарную камеру

Довольно долго пользователи смартфонов были уверены в том, что компании, которые производят смартфоны, не...
Лучший чехол для Redmi 8A

Достаточно часто пользователи спрашивают, зачем ...
Huawei Enjoy 20s получит огромный дисплей

В базе данных китайского регулятора TENAA обнаружились сведения о некоем смартфоне Huawei с кодовым наиме...
Обзор Deepcool Gammaxx 400 EX. Недорогой и эффективный башенный кулерОбзор Deepcool Gammaxx 400 EX. Недорогой и эффективный башенный кулер
Обзор realme C11 2/32GB. Ультрабюджетник за 100$Обзор realme C11 2/32GB. Ультрабюджетник за 100$
Лучший ноутбук для школьника. Lenovo IdeaPad S145Лучший ноутбук для школьника. Lenovo IdeaPad S145
Обзор Harper DVHR-240. Недорогой видеорегистраторОбзор Harper DVHR-240. Недорогой видеорегистратор
Обзор MARVO K656. Игровая мембранная клавиатураОбзор MARVO K656. Игровая мембранная клавиатура
Redmi Note 9 получит версию на 6/128 ГБ ...
Redmi Note 9 получит версию на 6/128 ГБ Сетевые источники сообщают о том, что бренд Redmi готовит к выходу новую версию смартфона Redmi Note 9, к...
Обзор Genius SP-Q180. Недорогие колонки ...
Обзор Genius SP-Q180. Недорогие колонки Сегодня в центре внимания недорогая акустическая система Genius SP-Q180 формата 2.0. Эти колонки ориентир...
Лучший чехол для Samsung Galaxy S10...
Лучший чехол для Samsung Galaxy S10Довольно часто встречаются сообщения от пользователей о том, что крупные производители смартфонов переста...
Samsung Galaxy Z Fold 2 показали на живо...
Samsung Galaxy Z Fold 2 показали на живоВ сети появилось первое фото складного смартфона Samsung Galaxy Z Fold 2 во включенном состоянии, на гибк...
Creative Sound BlasterX G6 получила прош...
Creative Sound BlasterX G6 получила прошCreative Technology объявляет о выпуске новой прошивки для своей внешней звуковой карты Sound BlasterX G6...
Игровая мышь Mountain Makalu 67 оснащена...
Игровая мышь Mountain Makalu 67 оснащенаКомпания Mountain представила игровую мышь с новым сенсором Pixart PMW3370. Mountain Makalu 67 планирует ...
Surface Duo готовится к релизу...
Surface Duo готовится к релизуНекоторое время назад состоялась условная презентация смартфона Surface Duo, который обладает весьма необ...
Лучшие телевизоры для игровой приставки ...
Лучшие телевизоры для игровой приставки Игры на консолях предлагают окунуться в увлекательный виртуальный мир, созданный разработчиками игр. Прев...
Смартфон Huawei Nova Lite 3+ получил дво...
Смартфон Huawei Nova Lite 3+ получил двоКомпания Huawei представила бюджетный смартфон Nova Lite 3+, который работает под управлением Android 9 с...
Плата ASRock J5040-ITX оценена в 120 дол...
Плата ASRock J5040-ITX оценена в 120 долПрофильное издание FanlessTech сообщает о том, что компания ASRock готовит к выходу материнскую плату J50...
Подбираем чехол для Redmi K30 Pro...
Подбираем чехол для Redmi K30 ProЕсли вы следите за рынком современных смартфонов, то заметили, что все чаще производители стали делать уп...
NVIDIA продемонстрировала новый алгоритм...
NVIDIA продемонстрировала новый алгоритмВ рамках конференции SIGGRAPH 2020 инженеры NVIDIA в сотрудничестве с Visual Computing Lab выпустили новы...
Обзор Intel Core i7-10700K. Тесты и сравнения в играх с Intel Core i9-9900K и PALIT GeForce GTX 1650 KalmXОбзор Intel Core i7-10700K. Тесты и сравнения в играх с Intel Core i9-9900K и PALIT GeForce GTX 1650 KalmX
Обзор Beats Powerbeats. Спортивные беспроводные наушники с работой до 15 часовОбзор Beats Powerbeats. Спортивные беспроводные наушники с работой до 15 часов
Обзор CUBOT Note 20. Недорогой смартфон с четырьмя камерами и NFCОбзор CUBOT Note 20. Недорогой смартфон с четырьмя камерами и NFC
Обзор iBOX Epic WiFi GPS. Компактный видеорегистратор с магнитным креплениемОбзор iBOX Epic WiFi GPS. Компактный видеорегистратор с магнитным креплением
Обзор JGMaker Magic. 3D-принтер для домашнего использованияОбзор JGMaker Magic. 3D-принтер для домашнего использования
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor