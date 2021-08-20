Samsung Galaxy M52 5G полностью рассекречен

Сетевые источники раскрыли подробности о смартфоне Samsung Galaxy M52 5G, официальная презентация которого состоится 25 августа. Итак, устройству прочат восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 778G с модемом для сотовых сетей пятого поколения, 6,7-дюймовый дисплей Super AMOLED с разрешением Full HD+, селфи-камеру на 32 Мп, тыльную квадрокамеру с модулями разрешением 64 Мп, 12 Мп (сверхширик), 5 Мп (макро) и 5 Мп (датчик глубины сцены), 6 или 8 ГБ ОЗУ, 128 ГБ флеш-памяти, предустановленную ОС Android 11 с оболочкой One UI 3.1, а также корпус с размерами 164:75:7 мм и массой 175 г.