Samsung Galaxy M52 5G засветился в бенчмарке

В базе данных бенчмарка Geekbench обнаружились сведения о смартфоне Galaxy M52 5G, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат под кодовым наименованием SM-M526BR оснащается восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 778G с тактовой частотой до 2,4 ГГц, графикой Adreno 642L и модемом Snapdragon X53 5G, 6 ГБ ОЗУ и предустановленной ОС Android 11.

Смартфону также прочат 6,6-дюймовый экран с разрешением Full HD+, аккумулятором на 4500 мАч, поддержку проводной зарядки на 25 Вт, селфи-камеру разрешением 16 Мп и основную квадрокамеру с модулями на 64 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп.