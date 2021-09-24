Samsung Galaxy M52 не получил 3,5-мм разъем

На официальном сайте компании Samsung появилось полное описание смартфона Galaxy M52 5G, официальная презентация которого запланирована на 28 сентября. Итак, новинку оснастили 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, восьмиядерной платформой (вероятно, Qualcomm Snapdragon 778), 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 64 Мп, 12 Мп (сверхширокоугольный) и 5 Мп (макро), селфи-камерой на 32 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, предустановленной ОС Android 11, поддержкой быстрой зарядки мощностью 28 Вт, симметричным разъемом USB-C, модулем NFC, корпусом толщиной 7,4 мм и массой 174 граммов. Стереодинамиков и 3,5-мм разъема для наушников в смартфоне нет.

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy M52
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