Samsung Galaxy M53 5G готов к старту продаж

Компания Samsung объявила о том, что представленный еще две недели назад смартфон Galaxy M53 5G станет доступен для покупки 29 апреля. Вариант с 6 ГБ оперативной памяти будет стоить 315 долларов, а с 8 ГБ ОЗУ – 340 долларов.

Новинка также характеризуется корпусом толщиной 7,4 мм и массой 176 граммов, 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, однокристальной системой MediaTek Dimensity 900 с модемом 5G, слотом для карты microSD, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 25-Вт быстрой зарядки, тыльной камерой с главным модулем разрешением 108 Мп, сверхширокоугольным на 8 Мп и двумя 2-Мп вспомогательными датчиками изображения, фронтальной камерой на 32 Мп, поддержкой Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.2, а также ОС Android 12 с надстройкой One UI 4.1 «из коробки».