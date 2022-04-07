Samsung Galaxy M53 5G получил 108-Мп камеру

Как и ожидалось, сегодня компания Samsung пополнила ассортимент смартфонов среднего уровня моделью Galaxy M53 5G, которая в числе прочего получила корпус толщиной 7,4 мм и массой 176 граммов.

Новинку также оснастили 6,7-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 900 с модемом 5G, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, слотом для карты microSD, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 25 Вт, основную камеру с главным модулем разрешением 108 Мп, сверхширокоугольным на 8 Мп и двумя 2-Мп вспомогательными датчиками изображения, селфи-камерой на 32 Мп, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.2, а также предустановленной ОС Android 12 с фирменной прошивкой One UI 4.1. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.