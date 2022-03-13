Samsung Galaxy M53 5G получит 108-Мп камеру

Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне среднего уровня Samsung Galaxy M53 5G, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат получит восьмиядерную платформу MediaTek Dimensity 900, которая уступает в производительности чипсету Qualcomm Snapdragon 778G в Galaxy M52 5G, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, тыльную квадрокамеру с модулями разрешением 108 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп, 6,7-дюймовый Super AMOLED-экран с разрешением Full HD+ и частотой обновления изображения 120 Гц, селфи-камеру с датчиком на 32 Мп, 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти. Ориентировочная цена смартфона составляет 450-480 долларов.